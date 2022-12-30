"Московский патруль": перед праздниками на прилавках магазинов появился контрафакт

Алкогольные реки контрафакта хлынули на прилавки столичных магазинов в преддверии новогодних праздников. Это выяснили активисты федерального проекта "Трезвая Россия" во время масштабного рейда по торговым точкам.

Эксперты советуют потребителям быть осторожнее, не стесняться выяснять происхождение напитка, проверять выданный чек – данные о проданном товаре должны совпадать с его наименованием.

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