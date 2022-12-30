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30 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержан посетитель бара, обворовавший соседний столик

"Московский патруль": задержан посетитель бара, обворовавший соседний столик

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Столичные полицейские задержали посетителя бара, который похитил ценные вещи с соседнего столика в момент, когда клиент отвлекся. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как хитрый молодой человек забрал чужой мобильный телефон и банковскую карту. Следователи выяснили, что злоумышленник смог подобрать код и разблокировать смартфон, а в нем и мобильное приложение банка. С помощью карты похититель купил себе дорогостоящий телефон, аксессуары, а напоследок снял в банкомате 700 тысяч рублей. Затем преступник отправился в аэропорт, но путь отступления ему преградили полицейские.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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