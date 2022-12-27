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27 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мужчину с наркотическим веществом задержали в столице

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Маршрут спринтера зафиксировали камеры наблюдения. Молодой человек в белой куртке появляется в кадре и словно по свистку стартует со всех ног. Оказалось, что так мужчина испугался машины патрульно-постовой службы, чем и вызвал подозрение у сотрудников. В итоге его задержали, обнаружив 14 свертков, замотанных изолентой, с неизвестным веществом. По результатам исследования двух свертков установлено, что в них находится наркотическое средство.

Молодой человек на допросе признался, что сам якобы не курит и не пьет. Со слов задержанного, ему срочно нужны были деньги. Заработать парню так и не удалось. По решению суда предполагаемый закладчик заключен под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
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