"Московский патруль": мужчину с наркотическим веществом задержали в столице

Маршрут спринтера зафиксировали камеры наблюдения. Молодой человек в белой куртке появляется в кадре и словно по свистку стартует со всех ног. Оказалось, что так мужчина испугался машины патрульно-постовой службы, чем и вызвал подозрение у сотрудников. В итоге его задержали, обнаружив 14 свертков, замотанных изолентой, с неизвестным веществом. По результатам исследования двух свертков установлено, что в них находится наркотическое средство.

Молодой человек на допросе признался, что сам якобы не курит и не пьет. Со слов задержанного, ему срочно нужны были деньги. Заработать парню так и не удалось. По решению суда предполагаемый закладчик заключен под стражу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.