Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": преступники устроили шоу, чтобы похитить человека

"Московский патруль": преступники устроили шоу, чтобы похитить человека

"Московский патруль": задержаны сотрудники фирмы по продаже дорогостоящих иномарок

"Московский патруль": Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

ВСУ за три часа выпустили по населенным пунктам 60 снарядов

Пожар произошел в жилом доме на Краснобогатырской улице

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

Пожар произошел в одном из домов на Краснобогатырской улице в Москве

Новости часа: ВСУ выпустили 4 снаряда по Ясиноватой в ДНР

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору Арашукову и его отцу

Автомобиль такси с пассажирами провалился в яму в Санкт-Петербурге

Проблесковые маячки и даже выстрелы оказались элементами шоу, которое устроили преступники, чтобы похитить человека. Злоумышленники притворились полицейскими и даже удачно провернули первый акт своей инсценировки: жертву действительно заковали в наручники, затолкали в машину и увезли. Однако в постановку вмешались очевидцы, которые сообщили о происшествии настоящим полицейским и те не замедлили появиться во втором акте. Всех актеров задержали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
происшествиякриминалвидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика