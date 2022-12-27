"Московский патруль": преступники устроили шоу, чтобы похитить человека

Проблесковые маячки и даже выстрелы оказались элементами шоу, которое устроили преступники, чтобы похитить человека. Злоумышленники притворились полицейскими и даже удачно провернули первый акт своей инсценировки: жертву действительно заковали в наручники, затолкали в машину и увезли. Однако в постановку вмешались очевидцы, которые сообщили о происшествии настоящим полицейским и те не замедлили появиться во втором акте. Всех актеров задержали.

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