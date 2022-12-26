"Московский патруль": Караулова рассказала о задержке выплат

Уже несколько лет подряд "Московский патруль" следит за историей жительницы Подмосковья Ольги Карауловой и ее маленького сына Платона. В 2015 году мальчика серьезно покусала собака, ребенка тогда едва спасли. Суд обязал хозяина агрессивного животного выплатить компенсацию – около миллиона рублей. Однако Караулова утверждает, что выплаты всячески задерживаются.

Подробнее – на телеканале Москва 24.