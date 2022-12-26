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26 декабря, 23:59

Происшествия

"Московский патруль": Караулова рассказала о задержке выплат

"Московский патруль": Караулова рассказала о задержке выплат

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Уже несколько лет подряд "Московский патруль" следит за историей жительницы Подмосковья Ольги Карауловой и ее маленького сына Платона. В 2015 году мальчика серьезно покусала собака, ребенка тогда едва спасли. Суд обязал хозяина агрессивного животного выплатить компенсацию – около миллиона рублей. Однако Караулова утверждает, что выплаты всячески задерживаются.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

Программа: Московский патруль
происшествияАлександра Ивановавидео
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