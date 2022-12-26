"Московский патруль": СК исполняет новогодние мечты детей

Следственный комитет России исполняет новогодние мечты детей. В этот раз счастье улыбнулось московскому третьекласснику Семену Слаутину.

Мальчика порадовали в рамках акции "Елка желаний". Семен попросил коньки, и шарик с его желанием с "волшебной" елки сняла руководитель управления по связям со СМИ Светлана Петренко. Вместе с мальчиком и его мамой она отправилась в магазин, где Семену выбрали подарок. После коньки опробовали на льду.

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