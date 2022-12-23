"Московский патруль": глава МВД принял участие в акции "Елка желаний"

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в традиционной новогодней акции "Елка желаний". С установленной в здании МВД РФ елки он снял открытку с пожеланиями юной жительницы Брянска.

Девочка увлекается танцами, пением и мечтает стать музыкантом, поэтому начальник регионального управления МВД Владислав Толкунов вручил ей синтезатор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

