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23 декабря, 21:45

Общество

"Московский патруль": глава МВД принял участие в акции "Елка желаний"

"Московский патруль": глава МВД принял участие в акции "Елка желаний"

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял участие в традиционной новогодней акции "Елка желаний". С установленной в здании МВД РФ елки он снял открытку с пожеланиями юной жительницы Брянска.

Девочка увлекается танцами, пением и мечтает стать музыкантом, поэтому начальник регионального управления МВД Владислав Толкунов вручил ей синтезатор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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