"Московский патруль": три дома ограбили в коттеджном поселке ТиНАО

В одном из коттеджных поселков ТиНАО неизвестные ограбили сразу три дома. Воры пробрались со стороны леса, где нет камер наблюдения. Полицейские предупредили, что перед Новым годом и предстоящими длинными выходными активизировались так называемые домушники.

Злоумышленники разбили внутри домов стекла, перевернули мебель. Оказалось, что воры проникли в поселок через лес. Член общественного совета при УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве Максим Калинин рассказал, что воры обчистили дома за несколько минут. По его словам, за это время ни полиция не успеет приехать, ни соседи ничего не услышат. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

