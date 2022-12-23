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23 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полицейские пресекли канал доставки контрафактной икры

"Московский патруль": полицейские пресекли канал доставки контрафактной икры

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Сотрудники правоохранительных органов пресекли крупный канал поставки контрафактной икры. На банках была сомнительная маркировка. При этом черная икра, которая ранее фигурировала в уголовном деле, заметили и в торговых центрах.

Икру упаковывали в "Ржевском рыбоводном комплексе". Там женщины в одноразовых шапках и перчатках доставали икру не из рыбы, а из неких емкостей и запихивали в небольшие баночки. В соседнем помещении были наклейки с изображением осетра. Сотрудники органов одновременно изъяли почти 900 килограммов сомнительного деликатеса отсюда, из торгового офиса в Москве, а также из престижных столичных магазинов и ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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