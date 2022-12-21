21 декабря, 21:30Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда, который ехал из Дмитрова в Москву.
Камеры видеонаблюдения засняли момент убийства. На кадрах видно, как на станции Катуар к двоим приятелям подсел незнакомец и компания начала выпивать. В какой-то момент между пассажирами электрички произошел конфликт. Они повалили мужчину на пол, а один из агрессоров достал нож и нанес несколько ударов в живот и грудь.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль