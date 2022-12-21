"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве пассажира электропоезда, который ехал из Дмитрова в Москву.

Камеры видеонаблюдения засняли момент убийства. На кадрах видно, как на станции Катуар к двоим приятелям подсел незнакомец и компания начала выпивать. В какой-то момент между пассажирами электрички произошел конфликт. Они повалили мужчину на пол, а один из агрессоров достал нож и нанес несколько ударов в живот и грудь.

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