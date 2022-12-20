Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

20 декабря, 21:35

Общество

"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Новости часа: москвичам пообещали до 10 баллов на столичных дорогах вечером

Путин вручил государственные награды в Кремле

Владимир Путин вручил государственные награды участникам СВО

Новости часа: в Москве в течение дня продолжат расчищать дворы после снегопада

Героям СВО могут бесплатно передать земельные участки в Подмосковье, Севастополе и Крыму

Товарооборот РФ и Белоруссии за 2022 год может достигнуть 40 млрд долларов – Путин

Путин подписал документ о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих

Новости часа: Путин рекомендовал бесплатно предоставлять земельные участки героям СВО

Новости часа: РФ изучает дополнительные предложения по ответу на ценовой потолок на нефть

Профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности России 20 декабря. Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ, ФСО и СВР.

Президент отметил их профессионализм, стойкость и самоотверженность. По его словам, только в этом году органы государственной безопасности предотвратили свыше 60 терактов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
властьобществовидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика