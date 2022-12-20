"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником

Профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности России 20 декабря. Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ, ФСО и СВР.

Президент отметил их профессионализм, стойкость и самоотверженность. По его словам, только в этом году органы государственной безопасности предотвратили свыше 60 терактов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.