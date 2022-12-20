20 декабря, 21:35Общество
"Московский патруль": Путин поздравил сотрудников органов безопасности с праздником
Профессиональный праздник отмечают работники органов государственной безопасности России 20 декабря. Владимир Путин поздравил сотрудников ФСБ, ФСО и СВР.
Президент отметил их профессионализм, стойкость и самоотверженность. По его словам, только в этом году органы государственной безопасности предотвратили свыше 60 терактов.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль