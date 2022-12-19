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19 декабря, 21:45

Спорт

"Московский патруль": состоялась презентация книги о хоккейном клубе "Динамо"

"Московский патруль": состоялась презентация книги о хоккейном клубе "Динамо"

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В честь юбилея легендарного хоккейного клуба продюсерский центр "Динамо" презентовал книгу с таким названием. В ней повествуется о выступлениях команды во всех сезонах вплоть до 2022 года.

Первый том содержит статистические данные хоккейных матчей и выступлений, а второй повествует о судьбах великих игроков и тренеров, которые внесли неоценимый вклад в развитие советского и российского спорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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