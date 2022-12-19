"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

Экс-прокурора Раменского Константина Томбулова могут приговорить к 20 годам колонии. Именно такое наказание запросило гособвинение.

По версии следствия, Томбулов создал группировку, которая с помощью подмены документов присвоила десятки земельных участков в Подмосковье. Некоторые эксперты оценивали ущерб государству в миллиард рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.