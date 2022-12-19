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Новости

19 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

"Московский патруль": экс-прокурора Раменского могут приговорить к 20 годам колонии

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Экс-прокурора Раменского Константина Томбулова могут приговорить к 20 годам колонии. Именно такое наказание запросило гособвинение.

По версии следствия, Томбулов создал группировку, которая с помощью подмены документов присвоила десятки земельных участков в Подмосковье. Некоторые эксперты оценивали ущерб государству в миллиард рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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