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Новости

19 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала клиента налоговой службы с поддельным паспортом

"Московский патруль": полиция задержала клиента налоговой службы с поддельным паспортом

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В Москве полицейское задержали клиента налоговой службы, который пытался получить цифровую подпись по поддельному паспорту.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина отдает паспорт сотруднице ФНС, чтобы заполнить необходимое заявление. Но увидев, что девушка начала проверять документ через специальное устройство, стал нервничать и попытался отпроситься в туалет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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