"Московский патруль": полиция задержала клиента налоговой службы с поддельным паспортом

В Москве полицейское задержали клиента налоговой службы, который пытался получить цифровую подпись по поддельному паспорту.

На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина отдает паспорт сотруднице ФНС, чтобы заполнить необходимое заявление. Но увидев, что девушка начала проверять документ через специальное устройство, стал нервничать и попытался отпроситься в туалет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.