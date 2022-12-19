19 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала клиента налоговой службы с поддельным паспортом
В Москве полицейское задержали клиента налоговой службы, который пытался получить цифровую подпись по поддельному паспорту.
На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина отдает паспорт сотруднице ФНС, чтобы заполнить необходимое заявление. Но увидев, что девушка начала проверять документ через специальное устройство, стал нервничать и попытался отпроситься в туалет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль