"Московский патруль": пассажира метро задержали за нападение на пассажира с ножом

В столичном метро задержали пассажира, который с ножом напал на мужчину. Инцидент зафиксировала камера, установленная в вагоне электропоезда.

Мужчина подошел к сидящему пассажиру и, угрожая ножом, вырвал у него из рук телефон. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил о произошедшем машинисту электропоезда с помощью экстренной связи. Незамедлительно прибывшим нарядом патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан сразу же на месте происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

