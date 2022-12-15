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15 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пассажира метро задержали за нападение на пассажира с ножом

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В столичном метро задержали пассажира, который с ножом напал на мужчину. Инцидент зафиксировала камера, установленная в вагоне электропоезда.

Мужчина подошел к сидящему пассажиру и, угрожая ножом, вырвал у него из рук телефон. Потерпевший, отбежав на безопасное расстояние, сообщил о произошедшем машинисту электропоезда с помощью экстренной связи. Незамедлительно прибывшим нарядом патрульно-постовой службы полиции подозреваемый был задержан сразу же на месте происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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