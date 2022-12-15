"Московский патруль": суд вынес приговор бойцу ММА за избиение и изнасилование студентки

Пять лет колонии строгого режима получил боец ММА Максим Новоселов, известный как Безумный Макс. Суд признал его виновным в избиении и изнасиловании 18-летней студентки из Москвы.

Новоселова задержали весной 2022 года после того, как молодая девушка обратилась в полицию. Она рассказала, что вместе с подругой в ночном клубе в Подмосковье познакомилась с компанией мужчин, среди которых был Новоселов. После девушки в автомобиль, но водитель поехал в неизвестном направлении. Новоселов же применил силу и надругался над студенткой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

