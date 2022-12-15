"Московский патруль": суд продлил срок задержания подозреваемому в пожаре в OBI в Химках

Химкинский городской суд продлил срок задержания начальнику участка компании, которая проводила ремонтные работы в сгоревшем OBI в ТЦ "Мега Химки", Александру Макарову. По уголовному делу о крупном пожаре также проходят еще два человека – сварщик и прораб.

Макаров рассказал, что в ночь на 9 декабря, когда началось возгорание, он находился дома, а на месте были другие ответственные лица. В результате пожара погиб охранник. На него рухнула металлическая конструкция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

