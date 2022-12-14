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14 декабря, 21:35

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"Московский патруль": курсанты МВД помогли женщине в метро

"Московский патруль": курсанты МВД помогли женщине в метро

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Курсанты колледжа полиции вместе с сотрудниками УВД в московском метро пришли на помощь женщине, у которой случился сердечный приступ. Инцидент произошел на станции "Китай-город". Одна из пассажирок резко почувствовала себя плохо и обратилась к курсантам, которые в форменном обмундировании возвращались с занятий и оказались поблизости.

Благодаря слаженным действиям пострадавшей быстро оказали первую помощь. Женщина уже поблагодарила за это курсантов и полицейских. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

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