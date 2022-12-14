"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 14-летней давности

В Подмосковье задержали двух жителей, которых обвиняют в совершении убийства 14-летней давности. Следствие установило, что в феврале 2008 года сообщники расправились с двумя участниками преступной группировки.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что тела двух мужчин 1974 и 1976 годов рождения нашли в селе Софьино Раменского района в марте 2008 года. На протяжении 14 лет двойное убийство оставалось нераскрытым. Расследование было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

