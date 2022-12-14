Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 14-летней давности

"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве 14-летней давности

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Прокуратура Москвы потребовала взыскать 50 млн рублей с экс-полковника Захарченко

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Автобус занесло на Нагатинской набережной в ЮАО столицы

На Таганско-Краснопресненской линии метро увеличили интервалы движения

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Квартира загорелась в ЖК "Волга" в центре Москвы

Новости часа: до трех сантиметров снега прибавится в Москве 14 декабря

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

В Подмосковье задержали двух жителей, которых обвиняют в совершении убийства 14-летней давности. Следствие установило, что в феврале 2008 года сообщники расправились с двумя участниками преступной группировки.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что тела двух мужчин 1974 и 1976 годов рождения нашли в селе Софьино Раменского района в марте 2008 года. На протяжении 14 лет двойное убийство оставалось нераскрытым. Расследование было приостановлено из-за отсутствия подозреваемых. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика