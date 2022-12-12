12 декабря, 21:35Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал посредников в деле Мурышова
Басманный суд Москвы арестовал двух бизнесменов, которые могли выступать посредниками при передаче взяток генералу Федеральной таможенной службы Дмитрию Мурышову.
По предварительным данным, генерал может оказаться покровителем контрабандистов. В уголовном деле уже 12 преступных эпизодов. В таможенном ведомстве Дмитрий Мурышов возглавлял Управление по противодействию коррупции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль