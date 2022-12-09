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Новости

09 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, продававших подделки

"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, продававших подделки

"Московский патруль": суд арестовал мужчину, который поджег квартиру с женой и ребенком

"Московский патруль": в Коломне полицейские задержали подозреваемых в сбыте наркотиков

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Два человека пострадали после обрушения части дома в Рязани

Под видом дорогостоящих гаджетов продавали подделки. В столице в ближайшее время предстанут перед судом вероятные аферисты, которые торговали телефонами, часами и наушниками.

Что получали клиенты вместо модных гаджетов? И как разоблачили сообщников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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