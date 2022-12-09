"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, продававших подделки

Под видом дорогостоящих гаджетов продавали подделки. В столице в ближайшее время предстанут перед судом вероятные аферисты, которые торговали телефонами, часами и наушниками.

Что получали клиенты вместо модных гаджетов? И как разоблачили сообщников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

