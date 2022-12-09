09 декабря, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали мошенников, продававших подделки
Под видом дорогостоящих гаджетов продавали подделки. В столице в ближайшее время предстанут перед судом вероятные аферисты, которые торговали телефонами, часами и наушниками.
Что получали клиенты вместо модных гаджетов? И как разоблачили сообщников? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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Программа: Московский патруль