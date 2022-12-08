"Московский патруль": жительницу Одинцова обманули в микрофинансовой организации

Юлия Постнова взяла займ под залог недвижимости на одну сумму, а по бумагам цифра оказалась в несколько раз больше. Теперь семью могут выгнать из квартиры, если женщина не вернет огромный долг и проценты по нему.

Женщина уверяет, что ее обманули в микрофинансовой организации. Она взяла займ 850 000 рублей под залог недвижимости.

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