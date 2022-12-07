"Московский патруль": в Москве задержали трех подозреваемых по делу о мошенничестве

В деле о мошенничестве на 100 миллионов рублей появились новые фигуранты. Задержаны еще трое сотрудников псевдо-юридической конторы. Колл-центр располагался в одном из бизнес-центров на Одесской улице.

По уголовному делу проходят еще 7 человек. По версии следствия, телефонные мошенники обзванивали обманутых вкладчиков и убеждали, что смогут помочь вернуть деньги. Настаивали, что за дело возьмутся профессиональные юристы, за работу которых нужно заплатить.

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