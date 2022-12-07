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Новости

07 декабря, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": задержан подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета

"Московский патруль": задержан подозреваемый в стрельбе из травматического пистолета

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Открыл стрельбу из травматического пистолета в центре столицы. Полицейские задержали посетителя ночного клуба, которого подозревают в хулиганстве.

Две компании вступили в словесную перепалку. Казалось, что до драки дело не дойдет. Но в какой-то момент один из молодых людей достал оружее и выстрелил в сторону оппонентов. Пуля попала в ногу потерпевшего. С огнестрельным ранением его доставили в больницу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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