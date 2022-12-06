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Новости

06 декабря, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": застрелившего бывшую жену на востоке Москвы арестовали

"Московский патруль": застрелившего бывшую жену на востоке Москвы арестовали

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Суд арестовал обвиняемую в смертельной аварии на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на улице Свободы

Суд арестовал обвиняемую в смертельном ДТП на северо-западе Москвы

Виновницу смертельной аварии на улице Свободы доставили в Хорошевский районный суд

Обвиняемый в убийстве молодой жены – Николай Грубняк – ближайшие 2 месяца проведет в следственном изоляторе. Такое решение принял Перовский суд столицы.

Громкое преступление произошло на одном из паркингов на востоке Москвы. По версии следствия, 65-летний Грубняк в салоне автомобиля в упор застрелил из револьвера с глушителем свою 30-летнюю супругу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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