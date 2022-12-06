06 декабря, 21:35Происшествия
"Московский патруль": застрелившего бывшую жену на востоке Москвы арестовали
Обвиняемый в убийстве молодой жены – Николай Грубняк – ближайшие 2 месяца проведет в следственном изоляторе. Такое решение принял Перовский суд столицы.
Громкое преступление произошло на одном из паркингов на востоке Москвы. По версии следствия, 65-летний Грубняк в салоне автомобиля в упор застрелил из револьвера с глушителем свою 30-летнюю супругу.
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Программа: Московский патруль