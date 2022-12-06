"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в совершении ДТП

В Подмосковье задержан сотрудник уголовного розыска, которого подозревают в совершении смертельного ДТП.

По данным следствия, полицейский из Балашихи сел пьяным за руль элитного внедорожника и протаранил 3 автомобиля. Один человек погиб.

Что обнаружили в салоне автомобиля? И сколько нарушений ПДД он совершил за последний год? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

