"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионерки на млн рублей

В Москве полицейские задержали вероятных мошенниц, которые выманили у пенсионерки около миллиона рублей. По версии следствия, женщины причастны к обману 84-летней пенсионерки.

По телефону пенсионерке сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования нужно было срочно отдать курьеру в коробке все накопления.

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