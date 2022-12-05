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Новости

05 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионерки на млн рублей

"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионерки на млн рублей

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Полиция возбудила уголовное дело по факту драки с участием Григория Лепса в Петербурге

В Москве полицейские задержали вероятных мошенниц, которые выманили у пенсионерки около миллиона рублей. По версии следствия, женщины причастны к обману 84-летней пенсионерки.

По телефону пенсионерке сообщили, что ее внучка стала виновницей ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования нужно было срочно отдать курьеру в коробке все накопления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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