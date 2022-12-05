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Новости

05 декабря, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": прокуратура запросила для отца и сына Арашуковых пожизненные сроки

"Московский патруль": прокуратура запросила для отца и сына Арашуковых пожизненные сроки

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В Мосгорсуде прокуратура запросила пожизненный срок для семьи Арашуковых. Бывшего сенатора и его отца обвиняют в создании ОПГ, организации заказных убийств и многомиллиардных хищениях.

Криминальная история прогремела на всю страну в январе 2019 года. Самого молодого сенатора в истории, на тот момент, 33-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в разгар очередного заседания Совета Федерации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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