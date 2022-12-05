"Московский патруль": в Подмосковье задержали подозреваемого в перевозке наркотиков

В Подмосковье полицейские задержали водителя, который превратил машину в передвижную нарколабораторию.

Инспекторы ГИБДД практически сразу обнаружили белый порошок в пачке сигарет, которая лежала в салоне. И этот сверток был лишь малой частью находки. В багажнике находились канистры, весы и тетрадь с инструкцией по производству синтетических наркотиков.

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