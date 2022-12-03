03 декабря, 00:00Происшествия
"Московский патруль": суд арестовал охранника, напавшего на съемочную группу
Лефортовский суд арестовал охранника, который напал на корреспондента нашей программы во время съемок сюжета. Даниил Сухоручко снимал репортаж о вероятном мошенничестве фирмы, которая занималась установкой подъемника для инвалидов.
Все началось с обращения москвички Ольги Брусничкиной. Женщина является инвалидом первой группы и с детства передвигается только на инвалидной коляске, но вот уже полтора года не может даже выйти из дома, так как якобы подъемник за 2 миллиона рубле не работает. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль