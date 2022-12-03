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Новости

03 декабря, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали организатора мошеннической схемы

"Московский патруль": полицейские задержали организатора мошеннической схемы

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В столице задержали организатора крупной мошеннической схемы в сфере онлайн-кредитования, от которой пострадали более тысячи россиян. Следствие установило, что условия договора менялись уже после его заключения в интернете.

Аферисты входили в личный кабинет клиента и полностью меняли требования. После чего в десятки раз вырастала процентная ставка и сумма задолженности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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