"Московский патруль": полицейские задержали организатора мошеннической схемы

В столице задержали организатора крупной мошеннической схемы в сфере онлайн-кредитования, от которой пострадали более тысячи россиян. Следствие установило, что условия договора менялись уже после его заключения в интернете.

Аферисты входили в личный кабинет клиента и полностью меняли требования. После чего в десятки раз вырастала процентная ставка и сумма задолженности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.