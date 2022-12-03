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Новости

03 декабря, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в ограблении тещи певца Алексея Воробьева

"Московский патруль": задержаны подозреваемые в ограблении тещи певца Алексея Воробьева

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В Москве задержали предполагаемых участников банды, которые ограбили тещу певца Алексея Воробьева.

Месяц назад злоумышленники, закрыв лица масками суперзлодея из комиксов, ворвались в особняк к 57-летней родственнице Воробьева. Женщину заковали в наручники, избили, и потребовали ключ от сейфа. Затем вынесли драгоценности больше, чем на 10 миллионов рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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