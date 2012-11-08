"Московский патруль": прошел концерт, посвященный Дню сотрудника ОВД

В государственном концертном зале "Россия" в "Лужниках" прошел праздничный концерт. Он был посвящен предстоящему Дню сотрудника органов внутренних дел. На сцене выступали звезды российской эстрады. А в зале сидели самые лучшие представители главного управления МВД по городу Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин вручил награды отличившимся полицейским. Со сцены подчиненных поздравил и начальник столичного полицейского главка Анатолий Якунин. Он подчеркнул, что полиция сегодня прилагает максимум усилий, чтобы защитить общество от преступности.