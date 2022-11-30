"Московский патруль": директор Росгвардии принял участие в молебне в храме ведомства

Директор Росгвардии Виктор Золотов принял участие в молебне, который прошел в главном храме ведомства.

Вместе с руководителем ведомства на службе присутствовал личный состав подразделений, расположенных в подмосковной Балашихе.

Уточняется, что в главном храме войск национальной гвардии в настоящее время находится чудотворная мироточащая икона Божьей Матери. Ранее эта святыня выставлялась для поклонения верующих в других церквях, а также воинских частях и спецподразделениях Росгвардии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".