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Новости

30 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": директор Росгвардии принял участие в молебне в храме ведомства

"Московский патруль": директор Росгвардии принял участие в молебне в храме ведомства

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Директор Росгвардии Виктор Золотов принял участие в молебне, который прошел в главном храме ведомства.

Вместе с руководителем ведомства на службе присутствовал личный состав подразделений, расположенных в подмосковной Балашихе.

Уточняется, что в главном храме войск национальной гвардии в настоящее время находится чудотворная мироточащая икона Божьей Матери. Ранее эта святыня выставлялась для поклонения верующих в других церквях, а также воинских частях и спецподразделениях Росгвардии.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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