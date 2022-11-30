"Московский патруль": дело завели на охранника, нагрубившего журналисту

Следователи завели дело на охранника, который проявил грубость в отношении журналиста Даниила Сухоручко, снимавшего сюжет в защиту людей.

Сухоручко рассказывал о вероятном мошенничестве фирмы, которая занималась установкой подъемника для инвалидов, впоследствии переставшего работать.

Из-за этого москвичка Ольга Брусничкина, которая является инвалидом I группы и с детства передвигается только на коляске, уже полтора года не может выйти из дома.

Подробнее – в программе "Московский патруль".