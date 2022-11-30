30 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": полиция задержала мужчину, обокравшего пенсионерку
В Подольске полицейские задержали 50-летнего мужчину, который обворовал пенсионерку.
Преступник представился новым соседом старушки, помог донести вещи до дома и попросил подать воды. Когда 83-летняя хозяйка ушла на кухню, он проник в квартиру и украл 100 тысяч рублей.
Когда сотрудники полиции задержали мужчину, выяснилось, что это не первая его жертва.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль