"Московский патруль": полиция задержала мужчину, обокравшего пенсионерку

В Подольске полицейские задержали 50-летнего мужчину, который обворовал пенсионерку.

Преступник представился новым соседом старушки, помог донести вещи до дома и попросил подать воды. Когда 83-летняя хозяйка ушла на кухню, он проник в квартиру и украл 100 тысяч рублей.

Когда сотрудники полиции задержали мужчину, выяснилось, что это не первая его жертва.

Подробнее – в программе "Московский патруль".