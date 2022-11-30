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Новости

30 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, обокравшего пенсионерку

"Московский патруль": полиция задержала мужчину, обокравшего пенсионерку

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В Подольске полицейские задержали 50-летнего мужчину, который обворовал пенсионерку.

Преступник представился новым соседом старушки, помог донести вещи до дома и попросил подать воды. Когда 83-летняя хозяйка ушла на кухню, он проник в квартиру и украл 100 тысяч рублей.

Когда сотрудники полиции задержали мужчину, выяснилось, что это не первая его жертва.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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