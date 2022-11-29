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29 ноября, 23:45

Происшествия

"Рейд 112": смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе

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Смертельное ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Иномарка врезалась в столб на большой скорости. В результате погибли водитель и пассажир. Позднее выяснилось, что за рулем находился 17-летний подросток, а на пассажирском – владелица машины, 21-летняя девушка.

Еще одно ДТП произошло в Соловьином проезде. Там легковая машина столкнулась с фурой. В результате вся передняя часть иномарки оказалась под большегрузом. Водитель не смог самостоятельно выбраться из искореженного автомобиля, однако никаких травм он не получил.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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