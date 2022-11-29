"Московский патруль": прокуратура взяла на контроль дело о ДТП на севере столицы

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование смертельной аварии на Ленинградском шоссе.

Минувшей ночью в районе пересечения с Пулковской улицей легковой автомобиль на огромной скорости врезался в ограждение у пешеходного перехода.

Известно, что за рулем находился 17-летний подросток без прав. Рядом на пассажирском сиденье была владелица авто. Оба получили ранения не совместимые с жизнью.

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