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Новости

29 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": прокуратура взяла на контроль дело о ДТП на севере столицы

"Московский патруль": прокуратура взяла на контроль дело о ДТП на севере столицы

"Московский патруль": полиция задержала сотрудников маркетплейса, обокравших склад

"Московский патруль": полиция задержала серийную мошенницу, которая обманывала пенсионеров

Виновницу смертельной аварии на улице Свободы доставили в Хорошевский районный суд

Два вагона электрички сошли с рельсов на переезде в Подмосковье из-за грузовика

Один человек пострадал в результате ДТП на Клязьминской улице

Новости часа: скорая перевернулась в результате ДТП на Лобненской улице

Новости часа: сильная гололедица в Москве сохранится до снегопадов

Новости часа: 2 человека погибли в Новой Каховке после обстрела ВСУ

Авария с участием трех автомобилей произошла на ТТК

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование смертельной аварии на Ленинградском шоссе.

Минувшей ночью в районе пересечения с Пулковской улицей легковой автомобиль на огромной скорости врезался в ограждение у пешеходного перехода.

Известно, что за рулем находился 17-летний подросток без прав. Рядом на пассажирском сиденье была владелица авто. Оба получили ранения не совместимые с жизнью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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