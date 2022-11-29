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Новости

29 ноября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала серийную мошенницу, которая обманывала пенсионеров

"Московский патруль": полиция задержала серийную мошенницу, которая обманывала пенсионеров

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В Дмитрове полицейские задержали серийную мошенницу, которая обманывала пенсионеров. Возраст жертв варьировался от 82 до 86 лет.

На допросе 26-летняя подозреваемая рассказала, что даже не догадывалась о своем участии в преступных схемах. Она уверяла, что нашла подработку курьером в интернете. В задачи входило ездить по адресам, забирать у людей крупные суммы денег и переводить их на счет работодателя.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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