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28 ноября, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": сбившая мать с детьми на тротуаре женщина была под наркотиками

"Московский патруль": сбившая мать с детьми на тротуаре женщина была под наркотиками

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Женщина, которая сбила мать с двумя детьми на улице Свободы в Москве, была в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По словам же подруги виновницы ДТП, которая приехала на место ЧП, женщина якобы потеряла сознание, и поэтому спровоцировала аварию.

Смертельное ДТП произошло 27 ноября. Кроссовер вылетел на тротуар и наехал на мать с двумя детьми. В результате выжила только одиннадцатимесячная девочка, которая находилась в коляске.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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