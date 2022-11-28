"Московский патруль": полицейские задержали продавцов контрафактных автозапчастей

В Москве полицейские задержали продавцов контрафактных автозапчастей.

По данным оперативников, подозреваемые закупали детали подешевле в странах Восточной Азии, а уже в столице упаковывали их в коробки с логотипами известных производителей.

Кроме того, у дельцов был свой сайт, площадки на крупных маркетплейсах и торговые точки.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.