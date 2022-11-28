28 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": полицейские задержали продавцов контрафактных автозапчастей
В Москве полицейские задержали продавцов контрафактных автозапчастей.
По данным оперативников, подозреваемые закупали детали подешевле в странах Восточной Азии, а уже в столице упаковывали их в коробки с логотипами известных производителей.
Кроме того, у дельцов был свой сайт, площадки на крупных маркетплейсах и торговые точки.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль