"Московский патруль": продавцы магазина в Сафроново отбились от грабителя

Чтобы спасти выручку, продавцы из небольшого магазина в подмосковной деревне Сафроново вступили в схватку с налетчиком.

Мужчина в желтом перебрался через прилавок и направился к кассе. В этот момент на него налетела одна из сотрудниц торговой точки, завязалась потасовка. Женщина отважно пыталась повалить наглого вора на пол, в итоге он решил сдаться и убежать. Но это была лишь первая попытка ограбления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.