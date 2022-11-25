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Новости

25 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": продавцы магазина в Сафроново отбились от грабителя

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Чтобы спасти выручку, продавцы из небольшого магазина в подмосковной деревне Сафроново вступили в схватку с налетчиком.

Мужчина в желтом перебрался через прилавок и направился к кассе. В этот момент на него налетела одна из сотрудниц торговой точки, завязалась потасовка. Женщина отважно пыталась повалить наглого вора на пол, в итоге он решил сдаться и убежать. Но это была лишь первая попытка ограбления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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