"Московский патруль": в Росгвардии запустили курсы повышения мастерства за рулем

Сотрудники Росгвардии Подмосковья осваивают дрифт и легко справятся с полицейским разворотом. В ведомстве запустили новую программу повышения мастерства за рулем.

Первая группа росгвардейцев закончила обучение на автодроме в Мячково. После раздачи дипломов сотрудники разбежались по машинам, на этот раз – аккуратно доехать до места службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.