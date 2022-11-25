25 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": в Росгвардии запустили курсы повышения мастерства за рулем
Сотрудники Росгвардии Подмосковья осваивают дрифт и легко справятся с полицейским разворотом. В ведомстве запустили новую программу повышения мастерства за рулем.
Первая группа росгвардейцев закончила обучение на автодроме в Мячково. После раздачи дипломов сотрудники разбежались по машинам, на этот раз – аккуратно доехать до места службы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль