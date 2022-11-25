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25 ноября, 21:45

Общество

"Московский патруль": в Москве обсудили развитие уголовно-исполнительной системы

"Московский патруль": в Москве обсудили развитие уголовно-исполнительной системы

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Участники Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний обсудили перспективы развития уголовно-исполнительной системы. Заседание состоялось в Москве.

В нем приняли участие заместитель директора ФСИН России Александр Матвеенко, председатель Общественного совета Евгений Гришковец, а так же журналисты, которые активно освещают работу ведомства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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