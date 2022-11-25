Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

25 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": лже-сотрудники обменника украли 76 тысяч долларов

"Московский патруль": лже-сотрудники обменника украли 76 тысяч долларов

"Московский патруль": задержан основатель сети кофеен Филипп Лейтес

"Московский патруль": СК выясняет обстоятельства ДТП в ВАО с участием подростка

СК проводит проверку после пожара в жилом доме в ТиНАО

Число погибших в Новой Каховке мирных жителей увеличилось до семи

Появились кадры последствий пожара в столичном ТЦ "Елоховский пассаж"

Новости часа: пожар в ТЦ на Бауманской улице потушен

Москвичам рассказали о ситуации на Бауманской улице после пожара

Движение трамваев восстановлено после пожара на Бауманской улице

Басманная межрайонная прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ на Бауманской улице

76 тысяч долларов стали добычей лже-менял в Москве. Они выдавали себя за продавцов валюты и совершили разбойное нападение.

По версии следствия, злоумышленники назначили встречу потенциальным клиентам, а потом начали угрожать им пистолетом и потребовали отдать крупную сумму денег. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие согласились, а затем выпрыгнули из машины.

Злоумышленников удалось задержать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика