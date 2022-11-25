"Московский патруль": лже-сотрудники обменника украли 76 тысяч долларов

76 тысяч долларов стали добычей лже-менял в Москве. Они выдавали себя за продавцов валюты и совершили разбойное нападение.

По версии следствия, злоумышленники назначили встречу потенциальным клиентам, а потом начали угрожать им пистолетом и потребовали отдать крупную сумму денег. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие согласились, а затем выпрыгнули из машины.

Злоумышленников удалось задержать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.