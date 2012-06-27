"Московский патруль":По подозрению в педофилии задержан врач

Военного врача госпиталя им.Бурденко подозревают в растлении малолетних. Сотрудники МУРа обнаружили в квартире бывшего воспитателя фотографии малолетних детей порнографического содержания. Оперативники занялись потенциальным педофилом после того, как родители 14-летнего мальчика написали заявление в СКР. В Минобороны уже сообщили, что майор будет уволен из госпиталя в ближайшее время, коллеги наотрез отказываются от комментариев.