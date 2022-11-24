"Московский патруль": суд признал виновными заказчиков убийства бизнесмена в МО

Так называемый "плюшевый король" из Подмосковья, который едва не стал жертвой киллера, добился ужесточения наказания для своих обидчиков. С предпринимателем, владевшим сетью автоматов с детскими игрушками, решили расправиться его подчиненные, чтобы завладеть бизнесом.

Королевский городской суд с участием присяжных ранее уже признал всех четверых виновными. Летом 21-го мужчинам назначили 6 лет строго режима, а их жены, у которых на двоих 6 детей, получили условный срок. Новый суд присяжных повторно признал всех четверых виновными. Им назначили 8 лет и 1 месяц лишения свободы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.