"Московский патруль": экс-сенатора признали виновным в мошенничестве

Мещанский суд столицы признал бывшего сенатора Магомеда Магомедова и его брата, основателя группы компаний "Сумма" Зиявудина, виновными в мошенничестве на 11 миллиардов рублей.

Речь идет об аферах с земельными участками в Санкт-Петербурге и Калининграде, поставке электротехнического оборудования для подстанций в северной столице и Якутии, а также реконструкции калининградского аэропорта "Храброво". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.