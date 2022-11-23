23 ноября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": пьяного мужчину задержали в учебном заведении на юге Москвы
Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, который пробрался в учебное заведение на юге Москвы.
Судя по кадрам с камер наблюдения, обнаженный хулиган выбрал в качестве входа не дверь, а окно. Оказавшись в пустом коридоре, он начал громить кулер, а затем стал сражаться со стенами и мебелью. Что именно разозлило незваного гостя неизвестно.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль