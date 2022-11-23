Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": пьяного мужчину задержали в учебном заведении на юге Москвы

"Московский патруль": пьяного мужчину задержали в учебном заведении на юге Москвы

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Сотрудники Росгвардии задержали пьяного дебошира, который пробрался в учебное заведение на юге Москвы.

Судя по кадрам с камер наблюдения, обнаженный хулиган выбрал в качестве входа не дверь, а окно. Оказавшись в пустом коридоре, он начал громить кулер, а затем стал сражаться со стенами и мебелью. Что именно разозлило незваного гостя неизвестно.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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