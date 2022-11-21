"Московский патруль": обвиняемого в убийстве продавщицы в Москве арестовали

Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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21 ноября, 21:35

Происшествия

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Зюзинский суд столицы отправил под арест Шохрухбека Каримова, которого обвиняют в жестоком убийстве сотрудницы супермаркета. Он подкараулил 29-летнюю Юлию Ткачеву возле дома и нанес несколько ударов ножом.

Полицейские задержали Каримова через несколько часов в Тамбовской области. Почему он преследовал девушку? Что рассказал на допросе и в суде? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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